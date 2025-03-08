8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках

О своем намерении получить избирательные права женщины заявили еще в 1792 году. Именно тогда некая Мэри Уолстоункрафт опубликовала статью под говорящим названием «В защиту прав женщин», в которой утверждались права женщин на равную с мужчинами оплату за труд и также право на образование.