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Военное обозрение

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8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках

8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках

О своем намерении получить избирательные права женщины заявили еще в 1792 году. Именно тогда некая Мэри Уолстоункрафт опубликовала статью под говорящим названием «В защиту прав женщин», в которой утверждались права женщин на равную с мужчинами оплату за труд и также право на образование.

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