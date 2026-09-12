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SPORT24.ru

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Дмитриев назвал основное отличие «Спартака» при Карседо: «Мы стали сплоченнее»

Дмитриев назвал основное отличие «Спартака» при Карседо: «Мы стали сплоченнее»

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев оценил свой первый год в составе красно-белых, а также рассказал, как изменилась команда после прихода на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо вместо Деяна Станковича.

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