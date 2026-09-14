Сотрудник регионального следственного управления принял участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Сборная команда Следственного комитета Российской Федерации приняла участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди корпоративных команд федеральных органов исполнительной власти.
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