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Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о нападении Вооружённых сил Украины на гражданские объекты города Льгов.

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