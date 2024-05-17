Сергей Бабаев: И жёлудь падал на голову в прямом эфире

Ведущий передачи «Доброе утро» на Первом канале рассказал о работе и о том, как он сбросил вес Ведущий программы Первого канала «Доброе утро» Сергей Бабаев в этом году отмечает десятилетний юбилей работы в этой программе.
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