Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США состоятся 10 сентября. Республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис будут […] The post Дебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября appeared first on Медиакратия.