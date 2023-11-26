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Алекс Перейра: «Хилл обещал нокаутировать меня? Он слишком самоуверен»

«Все слышали, как он обещал нокаутировать меня. Он не будет бороться со мной, а будет драться в стойке и нокаутирует меня.

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