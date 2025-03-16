Дачникам стоит учитывать, что новый налог на бани и гаражи уже вступил в силу Юлия ЧелкановаС недавних пор дачники столкнулись с новым финансовым обязательством — уплатой налога на имущество, включающего в себя такие объекты, как бани и гаражи.