Профессор Малинен резко отреагировал на слова главы минфина Британии о Путине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на высказывание главы минфина Великобритании Рейчел Ривз о президенте России Владимире Путине.
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