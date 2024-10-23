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Газета.ру

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Профессор Малинен резко отреагировал на слова главы минфина Британии о Путине

Профессор Малинен резко отреагировал на слова главы минфина Британии о Путине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на высказывание главы минфина Великобритании Рейчел Ривз о президенте России Владимире Путине.

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