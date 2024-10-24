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Старый Nissan Patrol поставили против Tesla Cybertruck в гонке по прямой: кто выиграл

Старый Nissan Patrol поставили против Tesla Cybertruck в гонке по прямой: кто выиграл

Разрекламированный Tesla Cybertruck решили поставить в гонку со старым Nissan Patrol — казалось, что у электрического гиганта не будет проблем на трассе.

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Комментарии
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В году примерно 1995-м я на автомобиле Иж-Комби был в правом ряду возле перекрестка. Рядом стоял огромный джип и в следующем ряду Ваз21093- девятка. Стояли на красный и водители девятки и джипа подгазовывали, типа вызывая друг друга на спурт. Загорелся зеленый. Водитель джипа видимо включил все блокировки (электроники тогда еще особо не было, механика явно), и изо всех сил даванул на газ. Стоит огромный джип, все 4 колеса бешено крутятся, из под колес валит черный дым. Водитель девятки застыл, наблюдая зрелище. Я тихонько поехал вперед...
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