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Родственники мобилизованных жалуются на проблемы с одобрением кредитных каникул

Родственники мобилизованных жалуются на проблемы с одобрением кредитных каникул

Банки, по их мнению, вольно трактуют и условия отсрочек, и требования к пакету документов. Однако по закону они имеют на это право, говорят экспертыBusiness FM ранее писала о жалобах мобилизованных на трудности с получением кредитных каникул.

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