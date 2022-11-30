Родственники мобилизованных жалуются на проблемы с одобрением кредитных каникул

Банки, по их мнению, вольно трактуют и условия отсрочек, и требования к пакету документов. Однако по закону они имеют на это право, говорят экспертыBusiness FM ранее писала о жалобах мобилизованных на трудности с получением кредитных каникул.
Банки, по их мнению, вольно трактуют и условия отсрочек, и требования к пакету документов. Однако по закону они имеют на это право, говорят экспертыBusiness FM ранее писала о жалобах мобилизованных на трудности с получением кредитных каникул.
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