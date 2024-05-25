Глава МИД Польши пригрозил России американским ударом

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Соединенные Штаты нанесут удар по позициям России в зоне спецоперации на Украине, если российские войска применят ядерное оружие.
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