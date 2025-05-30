Путин одолжил вдове экс-премьера Японии Абэ свой Aurus

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин одолжил свой служебный автомобиль Aurus, вдове экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Акиэ, которая могла опоздать на спектакль "Конек-Горбунок" в Большом театре из-за затянувшихся переговоров в Кремле.
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