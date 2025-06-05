Фасады новой поликлиники в Покровском-Стрешневе украсят вертикальными пилястрами

На Летной улице в районе Покровское-Стрешнево построят поликлинику на 750 посещений в смену. Комплекс спроектирован с учетом московского стандарта, а фасады с гладкими и ребристыми панелями дополнят гранитный цоколь и вертикальные пилястры.
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