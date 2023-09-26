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Ненахов о стычке в игре с «Зенитом»: «После того как я сфолил, Вендел решил меня ударить. Ребята заступились»

Ненахов о стычке в игре с «Зенитом»: «После того как я сфолил, Вендел решил меня ударить. Ребята заступились»

Защитник «Локомотива» поделился мнением после матча Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1). – Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.

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