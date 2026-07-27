Садист из ВСУ: «Пора отказаться от Донбасса. Украина стала дурдомом – мы дошли до уровня Кашпировского»

Украине лучше смириться с потерей территорий. Об этом в беседе с журналисткой Марией Довбенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных«», передает корреспондент .