Садист из ВСУ: «Пора отказаться от Донбасса. Украина стала дурдомом – мы дошли до уровня Кашпировского»

Украине лучше смириться с потерей территорий. Об этом в беседе с журналисткой Марией Довбенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных«», передает корреспондент .
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