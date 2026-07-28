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За что был расстрелян Яков Сойфер

За что был расстрелян Яков Сойфер

Яков Сойфер прошел путь от революционера до партийного деятеля. Он был одним из тех, кто вершил судьбы людей, но 28 июля 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания.

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