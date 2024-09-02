Путин назвал соблюдение закона единственным требованием к работе СМИ в РФ

ТАСС/Гавриил Григоров Власти России руководствуются идеалами открытости и плюрализма в информационной сфере, но журналистам необходимо помнить о соблюдении законов страны, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью газете "Оноодор", которое также опубликовали на сайте Кремля.