В Еврокомиссии призвали убрать «руки прочь» от футбола после новостей о продаже прав на ЧМ

Еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодёжи и спорта Гленн Микаллеф высказался о плане главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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