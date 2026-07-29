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В Еврокомиссии призвали убрать «руки прочь» от футбола после новостей о продаже прав на ЧМ

В Еврокомиссии призвали убрать «руки прочь» от футбола после новостей о продаже прав на ЧМ

Еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодёжи и спорта Гленн Микаллеф высказался о плане главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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