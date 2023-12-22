В Раде объяснили, возможна ли победа Украины

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко.
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