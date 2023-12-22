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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Раде объяснили, возможна ли победа Украины

В Раде объяснили, возможна ли победа Украины

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко.

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