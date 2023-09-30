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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Егор П
    Таки ждем продолжения!😂Вы таки заслужили...
  • Zoia Goldshtab
    Как хорошо-то,ГОСПОДИ!Спасибо,Олежек!Папочка
  • Элеонора Коган
    И от этого лучше стало всем - и людям и питомцам!!! Но причём тут ржака7НАЙДЕНЫШ

Вы таки заслужили немножечко шуток и анекдотов из Одессы!

Вы таки заслужили немножечко шуток и анекдотов из Одессы!

На первом свидании: «Ой, Сонечка! А Вы не такая, как в Интернете…» - «Та Вы пейте, Жорик, пейте.» Когда на ноутбуке нажимаешь «Завершение работы», одесский вариант Windows выдаёт: «Тю! А шо такое?» - Сеня! Если я тебе дала понять, шо я тебе ДАМ… То это не значит, шо уже вот прям – НА! На Одесском Привозе:— Почём говядина?— У Вас валидол с собой? Одесская народная мудрость:Cначала женись на еврейке: у тебя будут нужные связи, возможность сделать деньги, умные дети.

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Комментарии
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Егор П
Таки ждем продолжения!😂
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