Вы таки заслужили немножечко шуток и анекдотов из Одессы!

На первом свидании: «Ой, Сонечка! А Вы не такая, как в Интернете…» - «Та Вы пейте, Жорик, пейте.» Когда на ноутбуке нажимаешь «Завершение работы», одесский вариант Windows выдаёт: «Тю! А шо такое?» - Сеня! Если я тебе дала понять, шо я тебе ДАМ… То это не значит, шо уже вот прям – НА! На Одесском Привозе:— Почём говядина?— У Вас валидол с собой? Одесская народная мудрость:Cначала женись на еврейке: у тебя будут нужные связи, возможность сделать деньги, умные дети.