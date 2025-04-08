В мире началась распродажа государственного долга США

Будни мужчин. Все что нам интересно

В понедельник государственные облигации США начали резко распродаваться держателями по всему миру, поскольку хедж-фонды стараются сократить риски в своих стратегиях, а инвесторы продолжали переходить в наличные деньги на протяжении третьего дня острых потрясений на финансовых рынках.