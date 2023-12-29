«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.
Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Шаронов
ты думаешь что она знает что такое совесть?
Ответить
5 час.
Андрей Равдин
Этот "модный" телеканал нуждается в жёсткой проверке "с пристрастием" - чьих он будет, как говорится? На кого работает, так сказать? Это же позорище, если правда.
Ответить
5 час.
Татьяна Леухина
Потому как наверху сидят истинные предатели, которые и продвигают ждунов и молчунов, которые приезжают бабло на нас зарабатывать. Почему секретарь президента Песков и его супруга Навка защищают подобных вахтовиков? Да потому , что дружат с Пугалкиными, Орбакайте, Собчак с Богомоловым, с Реввой и др. Может секретарю тоже пора определиться?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии