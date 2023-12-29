Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
ты думаешь что она знает что такое совесть?
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5 час.
Андрей Равдин
Этот &quot;модный&quot; телеканал нуждается в жёсткой проверке &quot;с пристрастием&quot; - чьих он будет, как говорится? На кого работает, так сказать? Это же позорище, если правда.
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5 час.
Татьяна Леухина
Потому как наверху сидят истинные предатели, которые и продвигают ждунов и молчунов, которые приезжают бабло на нас зарабатывать. Почему секретарь президента Песков и его супруга Навка защищают подобных вахтовиков? Да потому , что дружат с Пугалкиными, Орбакайте, Собчак с Богомоловым, с Реввой и др. Может секретарю тоже пора определиться?
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5 час.

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