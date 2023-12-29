Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

Этот "модный" телеканал нуждается в жёсткой проверке "с пристрастием" - чьих он будет, как говорится? На кого работает, так сказать? Это же позорище, если правда.

Татьяна Леухина

Потому как наверху сидят истинные предатели, которые и продвигают ждунов и молчунов, которые приезжают бабло на нас зарабатывать. Почему секретарь президента Песков и его супруга Навка защищают подобных вахтовиков? Да потому , что дружат с Пугалкиными, Орбакайте, Собчак с Богомоловым, с Реввой и др. Может секретарю тоже пора определиться?