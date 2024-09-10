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Небензя предупредил страны Запада: "Ждите некрологи о внезапной кончине военных"

Небензя предупредил страны Запада: "Ждите некрологи о внезапной кончине военных"

Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников после ударов ВС России по ВСУ.Россия неоднократно предупреждала страны Запада о возмездии за помощь "клике Зеленского, напомнил постпред России на заседании Совбеза ООН.

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