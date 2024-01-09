Загадочный участок Великой китайской стены – это не то, что мы думали

Монгольская дуга, малоизученный участок Великой китайской стены на территории современной Монголии, не был оборонительным сооружением.
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