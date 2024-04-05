Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на две ночи

Также ограничат движение в районе строительства Шкиперской развязки В Северной столице в связи со строительством Витебской и Шкиперской развязок на Западном скоростном диаметре (ЗСД) ограничат движение транспорта.
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