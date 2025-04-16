Минстрой РФ готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта жилых домов

Владимир Степанян

Лучше бы прекратили распил и кражу средств, в обязательном порядке собираемых с населения. Чтобы не быть голословным, приведу пример по нашему дому в Пушкинской районе СПб. Частный дом постройки 1875 года, на три квартиры. Мы,собственники дома, на личные средства в 2012-2013 годах полностью поменяли крышу. И вдруг по бумагам, которые публикуются в открытом доступе, узнаем, что 2018 году фондом капитального ремонта нам поменяна крыша, чего естественно не было. Более того, в планах этого же фонда в 2026 году запланирован ремонт подвода горячего водоснабжения. Было бы смешно, если бы не хотелось плакать,- в квартирах установлены двух контурные котлы-колонки и горячего водоснабжения и отопления в доме нет. Приписки, воровство и даже не напрягаются написать что-нибудь правдоподобное!!! Так что лично я не верю в эти законопроекты и их результативность, что бы и как не поменяли, поборы возрастут, а как «пилили», так и будут «пилить»!!!