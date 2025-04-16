Минстрой РФ готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта жилых домов. Об этом заявил «Известиям» заместитель главы Минстрой РФ Алексей Ересько.
Минстрой РФ готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта жилых домов
Комментарии
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Владимир Степанян
Лучше бы прекратили распил и кражу средств, в обязательном порядке собираемых с населения. Чтобы не быть голословным, приведу пример по нашему дому в Пушкинской районе СПб. Частный дом постройки 1875 года, на три квартиры. Мы,собственники дома, на личные средства в 2012-2013 годах полностью поменяли крышу. И вдруг по бумагам, которые публикуются в открытом доступе, узнаем, что 2018 году фондом капитального ремонта нам поменяна крыша, чего естественно не было. Более того, в планах этого же фонда в 2026 году запланирован ремонт подвода горячего водоснабжения. Было бы смешно, если бы не хотелось плакать,- в квартирах установлены двух контурные котлы-колонки и горячего водоснабжения и отопления в доме нет. Приписки, воровство и даже не напрягаются написать что-нибудь правдоподобное!!! Так что лично я не верю в эти законопроекты и их результативность, что бы и как не поменяли, поборы возрастут, а как «пилили», так и будут «пилить»!!!
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20 час.
ВС
Владимир Степанян
Если произойдет чудо и мой комментарий заинтересует правоохранителей, дом расположен Пушкин, угол Конюшенной и Малой, семь дней в неделю и 24 часа в сутки готов к общению.
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20 час.
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