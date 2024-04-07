1470 новорождённых появились на свет в Сочи с начала года Это около 15 пупсиков в сутки. Однако, в какие-то дни их рождалось по 25, а позавчера, к примеру, десять.
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1470 новорождённых появились на свет в Сочи с начала года Это около 15 пупсиков в сутки. Однако, в какие-то дни их рождалось по 25, а позавчера, к примеру, десять.