Правительство нашло способ сократить число коммунальных аварий в регионах России

Правительство РФ нашло способ снизить число коммунальных аварий. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат как минимум половину этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение из ветхого и аварийного жилья, развитие опорных населенных пунктов и ряд других целей.