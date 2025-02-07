Правительство нашло способ сократить число коммунальных аварий в регионах России

Правительство РФ нашло способ снизить число коммунальных аварий. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат как минимум половину этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение из ветхого и аварийного жилья, развитие опорных населенных пунктов и ряд других целей.
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