Сбер назвал средний размер ипотечного кредита на строительство частного дома

Сбер назвал средний размер ипотечного кредита на строительство частного дома

Средняя сумма кредита на индивидуальное жилищное строительство по итогам 2021 года составила в районе 3 млн рублей, что на треть больше, чем в 2020 году, — 2,252 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

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