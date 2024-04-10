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Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки По итогам марта 2024-го среднесуточный объем экспорта российской нефти морским путем достиг почти годового максимума и составил около 3,8 миллиона баррелей.

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