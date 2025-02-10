В Белгородской и Курской областях сотрудникам МЧС России вручены ведомственные награды

В Главных управлениях МЧС России по Белгородской и Курской областям прошли торжественные собрания, на которых отличившимся сотрудникам ведомства вручены заслуженные награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Нижнем Новгороде полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества
- В Москве полицейские возбудили уголовное дело по обращению журналистки, пострадавшей во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов
- В Курской области в ходе рейда выявлено 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России
Свежие комментарии