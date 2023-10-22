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В Армении депутат пояснила причину беспорядков у представительства Арцаха

В Армении депутат пояснила причину беспорядков у представительства Арцаха

Беспорядки возле представительства Арцаха (Нагорного Карабаха) были организованы и направлялись силами, внедренными в Арцах с приходом к власти Никола Пашиняна, заявила депутат Национального собрания Арцаха Метаксе Акопян, 22 октября сообщает агентство «Новости Армении — NEWS.

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