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Воробьев: эксперимент с киберуроками начнется в школах Подмосковья 1 сентября

Воробьев: эксперимент с киберуроками начнется в школах Подмосковья 1 сентября

В школах Подмосковья с 1 сентября начнется эксперимент по внедрению киберуроков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на форуме педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

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