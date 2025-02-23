Дмитрий Медведев поздравил с Днем защитника Отечества и напомнил о годовщине начала спецоперации

Он отметил, что война не завершена окончательно, ее итог уже совсем близок Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества и напомнил о наступающей годовщине специальной военной операции.
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