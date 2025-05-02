Покебум на бумаге, нарисуйте любимых монстров за вечер

Покемоны снова в тренде, а бумага и карандаш по-прежнему доступны каждому. Благодаря простым формам и узнаваемым силуэтам эти персонажи помогают начинающим быстро почувствовать вкус к иллюстрации, а опытным дают шанс расслабиться и попробовать свежие цветовые решения.
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