Политолог Булах объяснил, мог ли русский язык стать препятствием для заключения мира между Украиной и РФ

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ФедералПресс. Немецкое издание Welt сообщило, что стамбульские переговоры по украинскому кризису были сорваны из-за требования РФ сделать русский язык вторым официальным на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии