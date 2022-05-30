Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Запад пытается найти способ потратить ранее замороженные валютные резервы России

Запад пытается найти способ потратить ранее замороженные валютные резервы России

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении последнего времени регулярно заявляет о необходимости передать Киеву денежные средства России, заблокированные в американских и европейских банках.

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