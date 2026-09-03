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Регионы России

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Xiaomi представила флагманский планшет Pad 9 Pro Max с 13,3-дюймовым дисплеем и процессором Xring O3

Xiaomi представила флагманский планшет Pad 9 Pro Max с 13,3-дюймовым дисплеем и процессором Xring O3

Pad 9 Pro Max станет первым планшетом Xiaomi с предустановленной операционной системой HyperOS 4, оптимизированной для крупных экранов и поддерживающей приложения «ПК-уровня».

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