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США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

США заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с Китаем по вооружениям. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.

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