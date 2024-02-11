«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?

НП

Наталья Павлова

"...Российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. Об этом ТАСС объявил министр спорта РФ Олег Матыцин..." Однако Олег Мытицин не хочет озвучивать согласованную с WADA сумму. Ну прямо, как иноагент действует, только не ему платят (а может и платят?), а он платит, причём, платить собирается деньгами российских налогоплательщиков. А у людей спросил? Пусть оплачивает её из собственного кармана, если уж так ему приспичило.