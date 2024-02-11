Вспомним недавнюю препаскуднейшую историю, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании материалов Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, лишил нашу гениальную девочку золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России (и, соответственно, вся сборная по фигурному катанию лишена золотых медалей, которые переданы америкосам), золотой медали чемпионата России — 2022 и золота чемпионата Европы — 2022, золота чемпионата России по прыжкам — 2023, серебряной медали чемпионата России — 2023, серебра Гран-при России — 2023, бронзы чемпионата России — 2024.
«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. Об этом ТАСС объявил министр спорта РФ Олег Матыцин..." Однако Олег Мытицин не хочет озвучивать согласованную с WADA сумму. Ну прямо, как иноагент действует, только не ему платят (а может и платят?), а он платит, причём, платить собирается деньгами российских налогоплательщиков. А у людей спросил? Пусть оплачивает её из собственного кармана, если уж так ему приспичило.
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11 час.
Natalija Osminina
Естественно, предатели России. Правда НОВОЙ. А служвт они по привычке-СТАРОЙ, Ельциновской, униженной, стоящей на коленях. И это им нравится.
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11 час.
Natalija Osminina
Российскую сторону, согласовавшую с WADA выплату взноса за 2023 год, надо бы уже расстреливать. Доколе?
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11 час.
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