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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждение объекты инфраструктуры. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

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