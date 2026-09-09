За 8 месяцев российский авторынок пополнился 40 новыми моделями легковых автомобилей

С начала 2026 года российский авторынок заметно пополнился новыми легковыми автомобилями. За восемь месяцев текущего года появилось несколько десятков новых моделей.
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