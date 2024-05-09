9 мая 2024 г. неизвестные развернули над рейхстагом Знамя Победы, снова, но радости это не принесло

После бессовестного запрета немцами на советскую символику при праздновании Дня Победы в Германии пророссийские активисты организовали в Берлине несколько акций, напомнив немецким властям о том, кто на самом деле победил фашизм и спас саму Германию, не говоря уже о Европе.
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