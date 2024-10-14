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В России захотели производить самбуку

В России захотели производить самбуку

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал разливать в России самбуку. О том, что предприятие захотело производить традиционный итальянский анисовый ликер, со ссылкой на источник в компании сообщает Коммерсантъ.

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