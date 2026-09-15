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«Проклятье. Всех троих…», — сын Маргариты Симоньян «тяжелейше и страшнейше» заболел

«Проклятье. Всех троих…», — сын Маргариты Симоньян «тяжелейше и страшнейше» заболел

Муж в коме. Сын — болеет. У неё самой — рак. Всё это уложилось в девять месяцев. Она называет это «сюром».

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