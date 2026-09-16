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Царьград

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Суд взыскал с УК 1,5 млн рублей за гибель пенсионерки в Кунгуре

Суд взыскал с УК 1,5 млн рублей за гибель пенсионерки в Кунгуре

28 марта в Кунгуре, Пермский край, пенсионерка погибла от падения льдины с крыши. Суд обязал управляющую компанию выплатить дочери жертвы компенсацию в размере 1,5 млн рублей вместо требуемых 10 млн.

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