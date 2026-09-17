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U.S. and Houthis Open Talks as Saudi Oil Crisis Deepens

With assorted economic and military crises boiling all across the Middle East in the wake of his disastrous decision to launch a war on Iran, President Trump will meet with Persian Gulf leaders in New York next week, on the margins of the United Nations General Assembly.

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