U.S. and Houthis Open Talks as Saudi Oil Crisis Deepens

With assorted economic and military crises boiling all across the Middle East in the wake of his disastrous decision to launch a war on Iran, President Trump will meet with Persian Gulf leaders in New York next week, on the margins of the United Nations General Assembly.
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