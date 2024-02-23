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Аксёнов поздравил крымчан с «праздником патриотов»

Аксёнов поздравил крымчан с «праздником патриотов»

В Симферополе идут праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возложил цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и почтил память павших героев.

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