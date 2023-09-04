Школьный эксперимент в Волгограде: «Языковое гетто» для нерусских учеников?

Народонаселение РФ безусловно демонстрирует тенденцию к уменьшению. Это значит, что дальше в этом отношении дело будет обстоять всё хуже и хуже. А потому, можно догадаться, что в правительстве решили, что мигрантам нужно создать возможность оставаться и ассимилироваться, чтобы противостоять той тенденции.

Зоя Копань

Что то не вижу у на родителей таких детей, чтобы махали метлой, они ещё те продумано, это было в середине 2000 годов когда они только начали въезжать в нашу страну махали метлой, а сейчас они все "специалисты", торгуют на рынках, таксуют, водят автобусы, где их жены кондуктора, в основном дворниками и цветоводами на клубах работают наши славяне ранние пенсионеры! Вот разгорелся спор из за этого эксперементального класса, дети мигрантов учатся в этом классе, а интересно, всех ли родителей мигрантов проверили, отчисляют ли они налоги из своей "трудовой деятельности" налоговой инспекции или мы за них платим из своих налогов?