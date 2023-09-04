Родители-мигранты хотят, чтобы их дети хорошо говорили по-русски, но зачастую сами не знают языка Юрий Енцов Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС У кого-то из тех, кто неравнодушно дышит к теме национального вопроса, волосы встали дыбом: в волгоградской школе № 33 набрали целый класс из детей мигрантов — и те ни слова не знают по-русски! Дожили.
Школьный эксперимент в Волгограде: «Языковое гетто» для нерусских учеников?
Комментарии
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В
Воробей
Народонаселение РФ безусловно демонстрирует тенденцию к уменьшению. Это значит, что дальше в этом отношении дело будет обстоять всё хуже и хуже. А потому, можно догадаться, что в правительстве решили, что мигрантам нужно создать возможность оставаться и ассимилироваться, чтобы противостоять той тенденции.
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7 час.
Лариса Голубицкая
А меня вообще удивляет,как это могли взять в русскую школу ребёнка не говорящего на русском языке?! Научи его языку,а потом в школу отправляй!
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5 час.
Зоя Копань
Что то не вижу у на родителей таких детей, чтобы махали метлой, они ещё те продумано, это было в середине 2000 годов когда они только начали въезжать в нашу страну махали метлой, а сейчас они все "специалисты", торгуют на рынках, таксуют, водят автобусы, где их жены кондуктора, в основном дворниками и цветоводами на клубах работают наши славяне ранние пенсионеры! Вот разгорелся спор из за этого эксперементального класса, дети мигрантов учатся в этом классе, а интересно, всех ли родителей мигрантов проверили, отчисляют ли они налоги из своей "трудовой деятельности" налоговой инспекции или мы за них платим из своих налогов?
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4 час.
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